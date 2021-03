EXPOSITION DE THIERRY CHAPEAU « ETAT D’ÂME », 20 mars 2021-20 mars 2021, Chahaignes.

EXPOSITION DE THIERRY CHAPEAU « ETAT D’ÂME » 2021-03-20 – 2021-04-05

Chahaignes Sarthe Chahaignes

« La vie est un vrai arc-en-ciel », une phrase qui me résonne encore aujourd’hui

L’on a tous ces couleurs en tête de l’arc-en-ciel, créé par une phénomène naturel survenu après une pluie

Cette palette de couleurs ne cesse de se multiplier au fur et à mesure des mélanges des couleurs primaires, comme un peintre, cette vision agréable, nous offrir une véritable équation personnelle à la création : un artiste est né (comme tout à chacun) il faut se bousculer

Nous avons tous ce talent, il faut simplement mettre la recette en application, et recommencer sans cesse, pour arriver au but que l’on s’est fixé par notre imaginaire

Par ces mots de présentation, sachez que l’image, dont la photographie, a toujours été près de moi depuis mon enfance, simplement autodidacte, l’art de la photographie m’a toujours passionné, et pour ma part, l’Art en général : Œuvres littéraires, Bandes dessinées, tableaux, sculptures, les monuments architecturaux etc

Je suis venu dans ce domaine en créant un « Blog » il y a quelques années, puis devenu correspondant de Presse (localement) afin de mêler écriture et photographie

Depuis le « virus » ne me quitte plus

J’ai le plaisir de vous présenter ma nouvelle exposition : « État d’âme » dans ce magnifique lieu de Chahaignes

J’espère que cette visite vous fera voyager, parmi mes clichés réalisés sur l’instant, lors de mes passages vers divers horizons, entre rencontres de Bel-âmes et promenade avec la Nature

+33 2 43 38 11 48

