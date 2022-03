Exposition de Thierry Basile à La Maison Jacob Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 3 avril 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie.

Exposition de Thierry Basile à La Maison Jacob La Maison Jacob 11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-04-03 – 2022-04-24 La Maison Jacob 11 Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot

Masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire.

« J’ai appris à 15 ans que j’étais trop jeune pour les Beaux-Arts et trop vieux pour le conservatoire, j’ai même oublié de

remercier les adultes pour leur bêtise quand j’ai tracé la route un duvet sous le bras et Moravagine de Blaise Cendrars en

poche. Le hasard m’a parlé d’un potier, l’idée m’a plu et j’ai réussi à m’incruster chez lui : dix mois chez Jean Michel Savary.

Après quoi, la route, le monde, les premières piaules avec toujours un coin atelier peinture-poterie-flûte. Et enfin potier

social en plein centre de Toulouse depuis 1984. Après 15 ans de grés et de porcelaine, je suis arrivé à la terre vernissée

plus colorée et plus adaptée au décor. Hélas la poterie reste très gagne-petit malgré l’énergie qu’elle dévore et le temps me manque pour la peinture, ça m’énerve ! Le sax reste bi-quotidiennement vital ! »

amismaisonjacob@gmail.com

Masque obligatoire et pass sanitaire obligatoire.

pinceaux

La Maison Jacob 11 Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-02-08 par