Retournac Haute-Loire Cette année, le musée des Manufactures de Dentelles accueille une exposition proposée par le collectif Atelier Fibert Art. Retrouvez le travail des douze artistes textiles réunies autour du thème de la Loire. +33 4 71 59 41 63 https://www.ville-retournac.fr/musee-des-manufactures-de-dentelles-mairie-retournac-43_fr.html Musée des Manufactures de Dentelles Avenue de la Gare Retournac

