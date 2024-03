Exposition de terres cuites de l’association Les Doigts d’Argile Maison pour Tous Chantepie, samedi 23 mars 2024.

Exposition de terres cuites de l’association Les Doigts d’Argile Exposition annuelle des adhérents : sculptures en terre cuite avec des finitions différentes : patine, émail, peinture, grès, raku. Démonstration de modelage à 15h samedi 23 mars. Tombola proposée. 23 et 24 mars Maison pour Tous Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T14:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T14:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

EXPOSITION DE SCULPTURES EN TERRE CUITE

A La Maison Pour Tous, une partie des 80 adhérents que compte l’association de modelage de terre exposeront leurs oeuvres le week-end du Samedi 23 et Dimanche 24 Mars 2024.

Horaires : Samedi de 14h à 18h et Dimanche – 10h à 12h30 et de

14h à 18h.

On y trouvera des sculptures en grès, terre cuite émaillée ou patinée, ou bien encore des terres cuites raku. Les visiteurs découvriront toujours autant de finitions différentes selon les inspirations des adhérents.

L’animatrice Laurence Jouanolle propose une démonstration de modelage le Samedi 23 mars de 15 à 17 h. Une occasion de découvrir le modelage en direct. Laurence aura également un secteur dédié à ses oeuvres.

L’association a invité cette année l’ Atelier de céramique « Les engobés » : Marie Balme et

Simon Bellego, 56 PLOEMEL qui présenteront leurs oeuvres tout le week-end, pièces uniques aussi délicates que robustes. C’est un travail différent et intéressant que les visiteurs pourront admirer.

Comme chaque année, il y aura une tombola proposée aux visiteurs, avec une sculpture à gagner de Morgane Labérenne , Prix public 2023, tickets à 2 euros.

Sinon, des pièces en terre cuites seront proposées à la vente au profit de l’association « Le temps du Regard » de Rennes. il s’agit d’une association rennaise d’accompagnement de personnes en situation de handicap. Leur but est de créer des lieux de vie facilitant les rencontres, le partage,l’ouverture sur la cité et les quartiers. Le développement personnel et l’insertion sociale et culturelle priment. Une occasion de se faire plaisir ou de faire plaisir à petit prix pour une bonne action.

http://lesdoigtsdargile.over-blog.com

Maison pour Tous 86 Avenue André Bonnin Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « doigtsdargle@yahoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0299536231 »}, {« type »: « link », « value »: « http://lesdoigtsdargile.over-blog.com »}] [{« link »: « http://lesdoigtsdargile.over-blog.com »}, {« link »: « mailto:doigtsdargile@yahoo.fr »}]

Sculptures/Exposition/Modelage/Loisir

Photo Isabelle Chollet