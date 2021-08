Exposition de tapisseries : « Itinéraire d’un lissier gâté » Maison du tapissier, 18 septembre 2021, Aubusson.

le samedi 18 septembre à Maison du tapissier

### Venez visiter une exposition de tapisseries tissées par Jacques Moutarde. Depuis 2001, sont tissées dans l’atelier de tissage municipal d’Aubusson des tapisseries signées de grands peintres cartonniers. Parmi eux, Jacques Cinquin, Jean Fourton, Jean René Sautour-Gaillard, Isabelle Arth,Marlène Mocquet, Tanguy… Pendant plus de 10 ans, un lissier a mis son talent, son savoir-faire et son expérience au service de l’atelier municipal. Pendant plus de 10 ans, il a côtoyé des artistes de renom et a donné vie en laine à leurs œuvres. Pendant plus de 10 ans, Jacques Moutarde a tissé dans cette maison plusieurs fois centenaire, a accueilli le public, a expliqué mille fois ses gestes, a raconté sa passion pour la tapisserie. Dans la Maison du Tapissier, découvrez une exposition mise en place par ses soins. Elle rend hommage aux artistes qu’il a eu le bonheur de rencontrer. C’est aussi pour lui l’occasion de raconter un morceau de son histoire, histoire professionnelle mais aussi histoire familiale puisque son père avant lui, était lissier et chef d’atelier. C’est à la Maison du Tapissier qu’il a refermé un chapitre de sa vie professionnelle. Après 50 ans passés sur le métier et après avoir formé la personne qui lui a succédé, il nous donne à voir une sélection des tapisseries qu’il a réalisées. Il a souhaité associer celles-ci à des œuvres de Lurçat, Dom Robert et Jean Picart le Doux, peintres tissés au début de sa carrière professionnelle, comme pour boucler la boucle.

Gratuit. Entrée libre.

Maison du tapissier 63 rue Vieille, 23200 Aubusson Aubusson Creuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00