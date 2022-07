Exposition de tapisseries contemporaines Granville, 18 juillet 2022, Granville.

Exposition de tapisseries contemporaines

Accès rue du Nord Salle Les jardins du Roc Granville Manche Salle Les jardins du Roc Accès rue du Nord

2022-07-18 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-31 18:00:00 18:00:00

Salle Les jardins du Roc Accès rue du Nord

Granville

Manche

Agnès Barré-Masurier fait partie des dernières artistes licières créatrices qui font de la tapisserie contemporaine un art à part entière. Le département du Calvados vient de lui décerner en 2021 l’un de ses coups de cœur pour l’ensemble de sa carrière.

Cette artiste indépendante maîtrise crayons, pinceaux et métier à tisser. Créatrice autant qu’interprète, elle réalise des tapisseries à partir de ses propres dessins et peintures qu’elle puise dans son univers imaginaire, à la frontière de l’abstrait et du figuré.

« Le désir de créer ne me quitte jamais, même en rêve, où m’apparaissent parfois les sujets de mes futures réalisations. Je m’ingénie à garder une liberté d’improvisation dans mon travail qui fait que mes tapisseries ne sont jamais une copie de mes peintures ».

Sa collection de tapisseries est unique tant par son inspiration que par la technique utilisée.

La force de son travail, sa façon de suggérer, colorée, chaleureuse, en font désormais une signature reconnue des collectionneurs d’art. Tisser, peindre, c’est refaire ce monde, non pas pour l’imposer aux autres, mais pour le proposer en exemple et en partage.

Agnès Barré-Masurier fait partie des dernières artistes licières créatrices qui font de la tapisserie contemporaine un art à part entière. Le département du Calvados vient de lui décerner en 2021 l’un de ses coups de cœur pour l’ensemble de sa…

bernard-barre@wanadoo.fr +33 7 81 47 04 51 http://tapisserie-barremasurier.fr/

Agnès Barré-Masurier fait partie des dernières artistes licières créatrices qui font de la tapisserie contemporaine un art à part entière. Le département du Calvados vient de lui décerner en 2021 l’un de ses coups de cœur pour l’ensemble de sa carrière.

Cette artiste indépendante maîtrise crayons, pinceaux et métier à tisser. Créatrice autant qu’interprète, elle réalise des tapisseries à partir de ses propres dessins et peintures qu’elle puise dans son univers imaginaire, à la frontière de l’abstrait et du figuré.

« Le désir de créer ne me quitte jamais, même en rêve, où m’apparaissent parfois les sujets de mes futures réalisations. Je m’ingénie à garder une liberté d’improvisation dans mon travail qui fait que mes tapisseries ne sont jamais une copie de mes peintures ».

Sa collection de tapisseries est unique tant par son inspiration que par la technique utilisée.

La force de son travail, sa façon de suggérer, colorée, chaleureuse, en font désormais une signature reconnue des collectionneurs d’art. Tisser, peindre, c’est refaire ce monde, non pas pour l’imposer aux autres, mais pour le proposer en exemple et en partage.

Salle Les jardins du Roc Accès rue du Nord Granville

dernière mise à jour : 2022-06-30 par