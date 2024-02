Exposition de tableaux et bijoux par Brigitte et Jacques Dehée Boulevard d’Antioche Saint-Denis-d’Oléron, lundi 9 septembre 2024.

Exposition de peinture et de bijoux artisanaux. Jacques aime la nature et la présente sur ses tableaux, il boit la lumière et se délecte des couleurs. Brigitte, créatrice de bijoux utilise des techniques artisanales et vous propose des bijoux uniques.

Début : 2024-09-09 10:00:00

fin : 2024-09-15 19:00:00

Boulevard d’Antioche Ancien abri du canot de sauvetage

Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine jacquesdehee@gmail.com

