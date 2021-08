Salles Salle des fêtes du bourg Gironde, Salles Exposition de tableaux en bois sculptés de Roger Dufort Salle des fêtes du bourg Salles Catégories d’évènement: Gironde

### Présentation de tableaux en bois sculptés de Roger Dufort, graveur à la scierie Courbin, décédé en 1955. Les membres de sa famille ont fait don de ses tableaux à la Municipalité de Salles, et seront présents à 14h le samedi 18 pour présenter deux tableaux et parler de son histoire. A cette occasion, ils donneront des documents qui pourront être exposés au futur centre culturel – Musée Lapios, lorsque celui-ci sera réhabilité.

Gratuit. Entrée libre.

