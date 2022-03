Exposition de T-shirts et badges militants des Archives Recherches & Cultures Lesbiennes Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition de T-shirts et badges militants des Archives Recherches & Cultures Lesbiennes Bibliothèque Marguerite Durand (BMD), 5 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 19 mars 2022

de 14h30 à 17h00

Du samedi 05 mars 2022 au samedi 26 mars 2022 :

gratuit

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, les Archives Recherches Cultures Lesbiennes (ARCL) seront accueillies par la bibliothèque Marguerite Durand pour une exposition visibilisant une partie d’un fonds peu connu, celui d’objets militants : des T-shirts et des badges. Ces collections montrent la diversité des combats lesbiens et féministes au travers de slogans et visuels depuis les années 80. Crées en 1981 puis constituées en association Loi 1901, les ARCL sont un collectif bénévole et un centre de documentation avec des contenus très divers, parfois contradictoires, dont les principales missions sont la collecte et l’archivage ainsi que l’accueil des chercheuses. Elles sont situées à la Maison des Femmes de Paris dans le XIIe arrondissement depuis 1997 et reçoivent le soutien de la Mairie de Paris depuis 2005. Les objets militants : Les badges Cet objet permet de visibiliser des slogans, des groupes ou réseaux féministes et lesbiens, d’affirmer une posture lesbienne et politique, comme l’égalité femmes/hommes, les liens entre sexisme & racisme, l’antifascisme. Souvent créés pour des dates importantes (8 mars, 25 novembre, fierté, dates anniversaires du mouvement ou des groupes comme les 50 ans du Mouvement de Libération des Femmes, les 25 ans de la MDF), ils permettent aussi d’être repérables en tant que lesbiennes/militantes/bénévoles d’un groupe dans des manifestations diverses et des réunions. Les grandes banderoles ayant été abandonnées, les badges accompagnés de pancartes/drapeaux ont permis de personnifier les mouvements, d’identifier les militantes du réseau. Produits par des artistes (ex : Fracas, de Lyon) ou des groupes (ex : Planning Familial, Femmes solidaires, Collectif Droit des Femmes, Sud solidaire, Coordination Lesbienne en France, Quand les lesbiennes se font du cinéma, Act-up, Osez Le Féminisme, les Effrontées, …), certains ont été vendus et ont permis de récolter des fonds pour des colloques, des moments festifs Les T-shirts Le fonds commence dans les années 80 et comporte des pièces en langues française, anglaise, italienne, espagnole, allemande. Les T-shirts expriment des postures politiques associés à d’autres pratiques militantes : port de pancartes/bandeaux/badges, collages d’affiches, slogans graphés sur les murs, revendications scandées. Certains ont été confectionnés au dernier moment, parfois sur un vieux T-shirt retourné, avec un message à la peinture avant une manifestation, comme une pancarte. La vente de T-shirt servait aussi pour financer des activités militantes, tout en permettant une plus large visibilité à des positionnements féministes et lesbiens. Le fonds est également constitué de dons de militantes de leurs T-shirts personnels avec des visuels fantaisistes et/ou engagés, ou des dons d’artisanes. Ils sont sérigraphiés pour la plupart et présentent souvent les symboles féministes, lesbiens, des reproduction de personnages connus dans la BD lesbiennes étasuniennes (comics) avec des slogans contre les violences, le sexisme, contre le fascisme & pour la visibilité lesbienne. Pour plus d’information archives.lesbiennes@gmail.com Pour voir les collections numérisées www.arcl.fr Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (Paris) (59m) 83 : Olympiades (Paris) (59m)

Contact : bmd@paris.fr https://twitter.com/bibMarguerite Expo;LGBT

Date complète :

2022-03-19T14:30:00+01:00_2022-03-19T17:00:00+01:00

Marilou Clair pour les ARCL

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Adresse 79 rue Nationale Ville Paris lieuville Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris Departement Paris

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition de T-shirts et badges militants des Archives Recherches & Cultures Lesbiennes Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 2022-03-05 was last modified: by Exposition de T-shirts et badges militants des Archives Recherches & Cultures Lesbiennes Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 5 mars 2022 Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris Paris

Paris Paris