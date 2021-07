Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Manche, Saint-Pair-sur-Mer Exposition de Sylvie Matin-Pernelle Saint-Pair-sur-Mer Saint-Pair-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Saint-Pair-sur-Mer

Exposition de Sylvie Matin-Pernelle Saint-Pair-sur-Mer, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Saint-Pair-sur-Mer. Exposition de Sylvie Matin-Pernelle 2021-07-05 10:00:00 – 2021-07-11 19:00:00

Saint-Pair-sur-Mer Manche Chapelle Sainte-Anne – Exposition de Sylvie MARTIN-PERNELLE « A la vitesse de la lumière », tous les jours de 10h à 19h. Entrée libre. Chapelle Sainte-Anne – Exposition de Sylvie MARTIN-PERNELLE « A la vitesse de la lumière », tous les jours de 10h à 19h. Entrée libre. Chapelle Sainte-Anne – Exposition de Sylvie MARTIN-PERNELLE « A la vitesse de la lumière », tous les jours de 10h à 19h. Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-03-26 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Pair-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pair-sur-Mer Adresse Ville Saint-Pair-sur-Mer lieuville 48.81292#-1.56754