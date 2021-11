Landerneau Landerneau Finistère, Landerneau Exposition de Sylvia Karle Marquet Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau

Exposition de Sylvia Karle Marquet Landerneau, 3 décembre 2021, Landerneau. Exposition de Sylvia Karle Marquet Galerie Le Croissant de Lune 12 rue Saint Thomas Landerneau

2021-12-03 – 2022-01-08 Galerie Le Croissant de Lune 12 rue Saint Thomas

Landerneau Finistère Landerneau ‘L’artiste Sylvia Karle Marquet, peintre, exposera à la galerie Le Croissant de Lune pendant le mois de décembre. galerie.lecroissantdelune@orange.fr +33 2 98 21 42 82 ‘L’artiste Sylvia Karle Marquet, peintre, exposera à la galerie Le Croissant de Lune pendant le mois de décembre. Galerie Le Croissant de Lune 12 rue Saint Thomas Landerneau

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT LANDERNEAU – DAOULAS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landerneau Autres Lieu Landerneau Adresse Galerie Le Croissant de Lune 12 rue Saint Thomas Ville Landerneau lieuville Galerie Le Croissant de Lune 12 rue Saint Thomas Landerneau