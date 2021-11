Exposition de Sylvain Bordais Lannion, 5 novembre 2021, Lannion.

Exposition de Sylvain Bordais Place des Patriotes Chapelle des Ursulines Lannion

2021-11-05 14:00:00 – 2021-11-13 18:00:00 Place des Patriotes Chapelle des Ursulines

Lannion 22300

“Cette exposition suit mes pérégrinations autour des formes, imprégnées des mouvements du vent, des vagues, des végétaux, des variations lumineuses qui mènent au développement d’un imaginaire prolifique. Ces flâneries ou les rêves se mêlent au réel, sont l’occasion de questionner notre place dans la nature et le cosmos.

L’exposition sera ponctuée de moments de Tango Argentin et de projections de mes carnets de dessin sous forme de Poèmes Visuels. Ce dernier travail a été réalisé avec Laurent Gottely pour les animations numériques et la musique.”

+33 6 82 17 08 22

“Cette exposition suit mes pérégrinations autour des formes, imprégnées des mouvements du vent, des vagues, des végétaux, des variations lumineuses qui mènent au développement d’un imaginaire prolifique. Ces flâneries ou les rêves se mêlent au réel, sont l’occasion de questionner notre place dans la nature et le cosmos.

L’exposition sera ponctuée de moments de Tango Argentin et de projections de mes carnets de dessin sous forme de Poèmes Visuels. Ce dernier travail a été réalisé avec Laurent Gottely pour les animations numériques et la musique.”

Place des Patriotes Chapelle des Ursulines Lannion

dernière mise à jour : 2021-10-28 par