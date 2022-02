Exposition “De Sucre et de Sang” du 1er mars au 13 avril 2022 Fonds documentaire Tissé métisse – Bâtiment “Ateliers et Chantiers de Nantes” Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

L’archéocapsule “De sucre et de sang” consacrée à l’archéologie de l’esclavage colonial est conçue et produite par l’Inrap, et illustrée par Amélie Fontaine. L’exposition montre comment les apports récents de l’archéologie ont renouvelé l’histoire de l’esclavage via l’étude des sites et vestiges matériels liés à l’esclavage. Le dossier pédagogique de cette exposition, élaborée par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage en collaboration avec l’Inrap, sera disponible sur [inrap.fr](https://www.inrap.fr/trois-institutions-s-unissent-autour-de-la-memoire-de-l-esclavage-15404#sect5) et sur [éduthèque](https://www.edutheque.fr/accueil.html).

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Sur réservation pour les groupes. Sur présentation d’un passe sanitaire valide.

