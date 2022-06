Exposition De Sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial par l’INRAP Fessenheim Fessenheim Catégories d’évènement: 68740

Fessenheim

Exposition De Sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial par l’INRAP Fessenheim, 1 juin 2022, Fessenheim. Exposition De Sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial par l’INRAP Fessenheim

2022-06-01 14:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Fessenheim 68740 Fessenheim EUR Sous forme d’archéocapsules, l’INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) présente une nouvelle collection d’expositions thématiques en lien avec sa spécialité. A la lumière des fouilles sur le terrain, du Kenya à la Martinique en passant par la Floride et le Brésil, les scientifiques nous dévoilent leurs récentes découvertes, qui éclairent l’histoire de l’esclavage colonial et apportent de nouvelles connaissances sur cet épisode douloureux. Grâce à l’archéologie, est retrouvé le témoignage de vies oubliées et le passé peut refaire surface. Illustré de photographies et joliment mis en image par l’illustratrice Amélie Fontaine, cette exposition redonne une voix à ceux qui en ont été privés dans les archives écrites, opposant à l’oubli une incontestable réalité +33 3 89 62 03 28 Sous forme d’archéocapsules, l’INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) présente une nouvelle collection d’expositions thématiques en lien avec sa spécialité. A la lumière des fouilles sur le terrain, du Kenya à la Martinique en passant par la Floride et le Brésil, les scientifiques nous dévoilent leurs récentes découvertes, qui éclairent l’histoire de l’esclavage colonial et apportent de nouvelles connaissances sur cet épisode douloureux. Grâce à l’archéologie, est retrouvé le témoignage de vies oubliées et le passé peut refaire surface. Illustré de photographies et joliment mis en image par l’illustratrice Amélie Fontaine, cette exposition redonne une voix à ceux qui en ont été privés dans les archives écrites, opposant à l’oubli une incontestable réalité Fessenheim

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 68740, Fessenheim Autres Lieu Fessenheim Adresse Ville Fessenheim lieuville Fessenheim Departement 68740

Fessenheim Fessenheim 68740 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fessenheim/

Exposition De Sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial par l’INRAP Fessenheim 2022-06-01 was last modified: by Exposition De Sucre et de sang, archéologie de l’esclavage colonial par l’INRAP Fessenheim Fessenheim 1 juin 2022 68740 Fessenheim

Fessenheim 68740