Remiremont Remiremont Remiremont, Vosges EXPOSITION DE STRUCTURES EN LEGO Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

EXPOSITION DE STRUCTURES EN LEGO Remiremont, 30 octobre 2021, Remiremont. EXPOSITION DE STRUCTURES EN LEGO 2021-10-30 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-27 18:00:00 18:00:00 Place Jules Méline Médiathèque intercommunale

Remiremont Vosges Les briques envahissent la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales de Remiremont, avec une exposition et des animations autour des Lego. Du 2 au 27 novembre, la médiathèque intercommunale, sur le site de Remiremont vous invite à une exposition de structures en Lego, réalisés par l’association Fanabriques.

Basée à Colmar, Fanabriques est une association d’AFOL (Adult Fan Of Lego) proposant des ateliers et des expositions pour les enfants et les adultes. Deux animations seront proposées. Tout d’abord le samedi 30 octobre, matin et après-midi, avec un atelier « Création virtuelle » permettant de réaliser des scènes animées en lego via un logiciel sur ordinateurs. Puis l’après-midi du samedi 20 novembre avec un atelier « Brickfilms » consistant à créer un court métrage en stop motion avec des Lego. Ces deux ateliers sont sur inscription. +33 3 29 22 50 01 http://mediatheque.ccpvm.fr/ Médiathèque dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse Place Jules Méline Médiathèque intercommunale Ville Remiremont lieuville 48.01452#6.59701