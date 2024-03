Exposition de street-art : « Femmes Icônes » par Ariane Pasco et Docteur Bergman Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 17h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 12h30

lundi

de 13h30 à 17h30

.Tout public. gratuit

Exposition de street-art : « Femmes Icônes » par Ariane Pasco et Docteur Bergman.

Vous n’avez pas pu voir l’Exposition ICÔNES Pasco/Bergman au Théâtre Toursky à Marseille fin 2023 ? Qu’à cela ne tienne ! La

voici, renouvelée, à Paris 14ème, accueillie par le Centre

socio-culturel Maurice Noguès, dans le cadre de la Journée

Internationale des Droits des femmes du 8 mars : FEMMES ICÔNES, du 1er

au 31 mars 2024.

VERNISSAGE VENDREDI 1er MARS, 18h-21h ! Avec Live-Painting des artistes.

L’artiste ARIANE PASCO compte parmi les pionnières du street-art en France, une des rares femmes à l’époque avec Miss Tic à évoluer dans ce milieu masculin. Depuis 1986, membre du Collectif de stencils-artistes « Nice Art », Ariane Pasco est toujours présente sur les murs des villes. Sa technique de prédilection, le pochoir, lui permet de fondre ses images dans des supports urbains, créant des instants de poésie. On reconnaît immédiatement sa marque sur les murs, ses magnifiques portraits aux lignes pures, vivants et lumineux : Rimbaud, Léo Ferré, Jacques Prévert, Audrey Heptburn, Colette, Lauren Bacall, Cate Blanchet . Les visages et silhouettes qu’elle découpe et bombe à l’aérosol sur les murs nous rappellent des poètes, des artistes, des personnages, des icônes, des vies, l’histoire littéraire, artistique, poétique, politique et sociale. Ariane Pasco réactive notre mémoire et les imprime dans notre imaginaire, elle nous invite à les VOIR et les revisiter à l’heure d’aujourd’hui, sur un topo actuel.

C’est

pourquoi j’ai tout de suite pensé à cette artiste urbaine pour une

exposition dédiée aux femmes exceptionnelles. Ici, au Centre

socioculturel Maurice Noguès, Ariane PASCO met en lumière nos icônes

féminines avec 28 portraits de femmes tout en couleur et transparence,

des femmes qui ont marqué leur temps, leur art ou leur discipline,

qu’elles soient actrices, peintresses, chanteuses, cantatrices, pirates,

politiques, musiciennes, écrivaines, scientifiques, aventurières,

sportives ou militantes. Vous

reconnaitrez ces femmes c’est certain, quelques-unes au premier regard

heureusement, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Colette et vous en

découvrirez d’autres qu’il faut connaître et dont il faut absolument se

souvenir. Il y en a beaucoup d’autres, les oubliées de l’histoire comme l’écrit l’essayiste et romancière Titiou Lecoq dans son livre Les

grandes oubliées. Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes » préfacé par

Michelle Perrot et paru en 2021 aux Éditions Iconoclastes. En effet,

travailler sur cette exposition, c’est comme ouvrir une porte longtemps

fermée, faire entrer de l’air frais dans une pièce, et se faire

surprendre par tant de talents, de courage et de lutte contre les

carcans sociaux, pour la liberté d’être ce que l’on est tout simplement.

Pour avoir le droit de vivre sa vie dans toutes ses dimensions, sans

discrimination de genre.

Bien trop nombreuses à être invisibilisées

ou méconnues, ces femmes sont donc à peindre, à présenter, à raconter et

à imprimer dans les têtes. Encore et encore. Pour lutter contre l’oublioir si bien nommé par Aimé Césaire. C’est une longue histoire

qu’Ariane Pasco, Docteur Bergman et moi avons l’intention de participer,

à partir de portraits et d’histoires de femmes qui ont marqué leur

temps, leur art ou leur discipline. Les femmes ne sont pas une anecdote

de l’Histoire. Il faut parler d’elles. Tranquillement. Il faut les

représenter, les exposer, ici Centre socioculturel Maurice Noguès

ouvert sur le quartier de la porte de Vanves, et œuvrant dans

l’éducation populaire, pour que tout le monde les voit et se demande

mais c’est qui elle ?

Voici déjà 28 Femmes Icônes, toutes ont en

commun d’avoir été ou d’être une pionnière et une femme libre libre, en

lutte contre les conventions sociales et les inégalités entre les femmes

et les hommes de leur société.

Lors

de cette exposition, nous aurons la chance d’accueillir son complice

Docteur Bergman, génial pochoiriste, artiste reconnu à l’univers plus

sombre et engagé, au trait de cutter d’une rare précision.

Centre socioculturel Maurice Noguès Place Marthe Simart 75014

Contact : https://fb.me/e/66FLuyPXX +33145424646 garidell14@icloud.com https://www.facebook.com/garidell14 https://www.facebook.com/garidell14

garidell14