34400 Pendant le Festival de Flamenco et plus, Stéphane Parys présentera une vingtaine de ses œuvres. Accrochées sur les cimaises des coursives de l’espace Castel, les œuvres de 50 x65 réalisées sur toile et sur papier illustrent « La Camargue dans tous ses Éclats ».

Cette dernière y est représentée sous une symbolique revisitée et contemporaine laissant libre cours à l’imaginaire de l’artiste mais toujours avec une palette colorée qui en fait son signe distinctif. Camargue, tauromachie, chevaux, arlésiennes, ex-voto, divinités, féminité, mais aussi la mer, la gastronomie… c’est l’ensemble du patrimoine matériel et immatériel d’Occitanie et de Provence que Stéphane Parys offre à voir au public. Vernissage de l’exposition le samedi 19 novembre à 18h30.

Entrée libre et gratuite.

Pendant le Festival de Flamenco et plus, Stéphane Parys présentera une vingtaine de ses œuvres du samedi 19 novembre au vendredi 2 décembre 2022 à l'espace Castel. +33 4 67 87 84 27

