**Bien protégé par un écrin de verdure tout au bout d’une allée de tilleuls, le domaine de la Grange au Bois, propriété depuis 50 ans du Syndicat Intercommunal CPRH, abrite, en plus des services du Syndicat, des établissements dédiés à l’insertion des personnes handicapées dont un ESAT et un accueil de jour.** Le SICPRH vous ouvre ses portes l’espace d’un week-end et vous propose de découvrir ou redécouvrir son château, une demeure du XVIIIème siècle, son parc arboré et ses installations.  **Exposition du ferronnier d’art Monsieur Stefano TULISSO** Venez découvrir l’univers de Stefano TULISSO, ferronnier d’art au cours d’une exposition de quelques-unes de ses œuvres à l’intérieur du Château. Vous pourrez voir également ses réalisations pour le château au cours de votre promenade. Vous pourrez échanger avec l’artiste toute la journée du dimanche.

L’exposition sera en accès libre

Exposition du ferronnier d’art Monsieur Stefano TULISSO Domaine de la Grange au Bois 24 bis avenue Raymond Poincaré 77400 Lagny-sur-Marne Lagny-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

