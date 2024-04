Exposition de sortie de résidence Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard, vendredi 31 mai 2024.

Exposition de sortie de résidence Dévoilement de l’oeuvre artistique collective réalisée avec les différents publics lors de la résidence d’artiste de l’autrice et illustratrice Crushiform. Vendredi 31 mai, 18h00 Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des vallées cévenoles Gratuit. Entrée libre.

Dévoilement de l’oeuvre artistique collective réalisée avec les différents publics lors de la résidence d’artiste de l’autrice et illustratrice Crushiform.

Dans le prolongement de son livre L’odyssée des Graines, à paraitre en Octobre prochain chez Gallimard, elle y invite le public à s’émerveiller de la créativité de la nature en poursuivant son travail sur les multiples procédés de dispersion des graines, et la diversité des formes qui en résultent.

Durant plusieurs semaines au sein de Maison Rouge-Musée des vallées cévenols, ainsi que sur les territoires alentours, Cruschiform a réalisé une série d’illustrations autour des paysages et mèné un travail en dialogue avec différents publics afin de les convier à la réalisation d’une œuvre collective. En convoquant matériaux et savoir-faire traditionnels, elle conçoit également en collaboration avec des scénographes et des artisans locaux, un ensemble d’objets et d’éléments de médiation ludiques autour du design fonctionnel des graines. Le tout fera l’objet, à l’automne, d’une grande exposition inédite !

« Je m’intéresse à l’art du vagabondage des graines au moment de leur dispersion. Particulièrement sensible à la créativité formelle du monde végétal, j’y questionne le lien étroit qu’entretient la forme des graines avec leur stratégie et leur fonction de dissémination.(…) Que ce soit au grès du vent, au fil de l’eau ou avec la complicité des animaux, toutes les stratégies sont bonnes pour partir à la conquête de nouveaux territoires. Velue, ailée, crochue, minuscule ou monumentale… chaque graine renferme en elle l’histoire d’un voyage extraordinaire où la créativité de la nature règne en maître. » Cruschiform

Une co-production de l’association Le Festival de l’Illustration (Nîmes s’illustre) et Maison Rouge avec le soutien du Département du Gard et de la DRAC Occitanie dans le cadre de la résidence de territoire en art visuel 2024.

Parc et jardin de la Maison Rouge, musée des vallées cévenoles Saint-Jean-du-Gard Autour du musée consacré à la vie cévénole et en complément de ses collections, jardin paysager botanique privé créé par Alain Renaux, ethnobotaniste du CNRS, sous forme d'un jardin de cueillette des légumes et plantes aromatiques qui faisaient partie de l'ordinaire des Cévenols et étaient connues pour leurs usages ludiques, médicinaux et vétérinaires, alimentaires ou tinctoriaux. Il a également été choisi de présenter certaines plantes toxiques à des fins pédagogiques.

Le parc est planté d'une vingtaine d'arbres dont certains étaient utilisés en menuiserie et ébénisterie : peuplier noir, hêtre, frêne, bouleau, merisier ou encore aubépine, et d'autres (osier, frêne, châtaignier) qui servaient à la réalisation de manches d'outils, de petit outillage pour la récolte des châtaignes et d'objets domestiques en vannerie. Éolienne, puits à roue et salon de thé.

