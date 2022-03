Exposition de Soraya Dagman – Peinture à l’huile Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Exposition de Soraya Dagman – Peinture à l'huile Salle des régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-04-04 10:00:00 – 2022-04-10 18:00:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Peinture à l’huile. Pléneuvienne d’origine, Soraya Dagman travaille en monochromie dans les tons violets et bleus. Cette technique met en valeur les ombres, les lumières et les contrastes. Dans ce cadre, elle y présente une exposition composée de séries de portraits ainsi que des paysages maritimes de nuit. Ouvert à tous, gratuit. soraya.dagman@gmail.com +33 6 66 69 19 87 Peinture à l’huile. Pléneuvienne d’origine, Soraya Dagman travaille en monochromie dans les tons violets et bleus. Cette technique met en valeur les ombres, les lumières et les contrastes. Dans ce cadre, elle y présente une exposition composée de séries de portraits ainsi que des paysages maritimes de nuit. Ouvert à tous, gratuit. Salle des régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

