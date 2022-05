Exposition de Sophie Le Merdy Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Exposition de Sophie Le Merdy Pléneuf-Val-André, 20 juin 2022, Pléneuf-Val-André. Exposition de Sophie Le Merdy Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

2022-06-20 10:00:00 – 2022-06-26 19:00:00 Salle des Régates Promenade de la digue

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Collage

Son art est appelé le “Coquill’Art”. En effet, Sophie Le Merdy compose ses œuvres avec des coquillages assemblés. Un talent de composition qui demande beaucoup de patience. Tout est étudié, leur taille, leur forme et surtout les choix des couleurs qui permettent d’y découvrir une belle palette de camaïeux; rouge, orange et bleu. sophielemerdy4@gmail.com +33 6 72 82 14 40 Collage

Son art est appelé le “Coquill’Art”. En effet, Sophie Le Merdy compose ses œuvres avec des coquillages assemblés. Un talent de composition qui demande beaucoup de patience. Tout est étudié, leur taille, leur forme et surtout les choix des couleurs qui permettent d’y découvrir une belle palette de camaïeux; rouge, orange et bleu. Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Autres Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Salle des Régates Promenade de la digue Ville Pléneuf-Val-André lieuville Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André Departement Côtes d’Armor

Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/

Exposition de Sophie Le Merdy Pléneuf-Val-André 2022-06-20 was last modified: by Exposition de Sophie Le Merdy Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 20 juin 2022 Côtes-d’Armor Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor