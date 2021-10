Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Exposition de Sophie Chedeville Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Exposition de Sophie Chedeville Beaussais-sur-Mer, 23 octobre 2021, Beaussais-sur-Mer. Exposition de Sophie Chedeville 2021-10-23 – 2021-11-13 Rue Ernest Rouxel Médiathèque

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Noir de Mars et Bleu Phtalocyanine : réflexion pour une abstraction. Entrée libre. Du samedi 23 octobre au samedi 13 novembre 2021 – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Ploubalay mediatheque@beaussais.fr +33 2 96 88 60 68 Noir de Mars et Bleu Phtalocyanine : réflexion pour une abstraction. Entrée libre. Du samedi 23 octobre au samedi 13 novembre 2021 – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Ploubalay dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Rue Ernest Rouxel Médiathèque Ville Beaussais-sur-Mer lieuville 48.57773#-2.13969