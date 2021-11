Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Exposition de Sophie Buquoy Beaussais-sur-Mer Beaussais-sur-Mer Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer

Côtes-d'Armor

Exposition de Sophie Buquoy Beaussais-sur-Mer, 20 novembre 2021, Beaussais-sur-Mer. Exposition de Sophie Buquoy Rue Ernest Rouxel Médiathèque Beaussais-sur-Mer

2021-11-20 – 2021-12-13 Rue Ernest Rouxel Médiathèque

Beaussais-sur-Mer Côtes d’Armor Beaussais-sur-Mer Photographies. “Juste un click-point de bascule – des mouvements, des paysages, des femmes, des hommes, des enfants, tout m’intéresse – des objets, des natures mortes – mon regard, un Minolta SRT 101 en héritage de mon père – du noir et blanc à la couleur – en collaboration avec Dupon image – les cristaux d’argent révèlent la beauté – la vie est mon modèle – en contraste avec Versailles, mon influence au quotidien.” Entrée libre. Du samedi 20 novembre au samedi 13 décembre 2021 – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Ploubalay mediatheque@beaussais.fr +33 2 96 88 60 68 Photographies. “Juste un click-point de bascule – des mouvements, des paysages, des femmes, des hommes, des enfants, tout m’intéresse – des objets, des natures mortes – mon regard, un Minolta SRT 101 en héritage de mon père – du noir et blanc à la couleur – en collaboration avec Dupon image – les cristaux d’argent révèlent la beauté – la vie est mon modèle – en contraste avec Versailles, mon influence au quotidien.” Entrée libre. Du samedi 20 novembre au samedi 13 décembre 2021 – Aux horaires d’ouverture de la médiathèque de Ploubalay Rue Ernest Rouxel Médiathèque Beaussais-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Beaussais-sur-Mer, Côtes-d'Armor Autres Lieu Beaussais-sur-Mer Adresse Rue Ernest Rouxel Médiathèque Ville Beaussais-sur-Mer lieuville Rue Ernest Rouxel Médiathèque Beaussais-sur-Mer