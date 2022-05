Exposition de Sofia Johannissen Aquarelliste Monsempron-Libos Monsempron-Libos Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Exposition de Sofia Johannissen Aquarelliste plus un invité Pierre Borie Sculpteur. Vernissage le mercredi 25 mai à 18h30, ouvert à tous.

