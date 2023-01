EXPOSITION DE SIMON AUGADE AU MANAS Laval Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne Le 17 décembre, le MANAS accueille Simon Augade, artiste plasticien, qui présentera ses travaux éphémères et sa pratique artistique. Début janvier 2023: il concevra sur place une œuvre colossale dans la salle d’honneur du musée. L’exposition est conçue en deux parties. Entre le centre et les bords sera visible à partir du 17 décembre. Simon Augade, diplômé de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne exposera, des esquisses préparatoires, des croquis, des maquettes ou de plus petits volumes de ses chantiers, jusqu’au 5 mars. Simon Augade, en résidence de création au MANAS du 9 janvier au 4 février 2023, vient se saisir d’un espace où la thématique contextuelle inspire sa création, toujours orientée sur la mise en regard avec le passage, l’équilibre et la frontière. L’artiste a imaginé dans la salle d’honneur du musée une œuvre gigantesque qu’il concevra in situ. Il travaille seul pour monter ses projets qui, finalisés, sont ensuite démontés pour retourner dans le cycle du bois. Venez découvrir, à partir du 4 février 2023, Entre œuvre qui se situera dans la salle d’honneur avant que cette création éphémère ne disparaisse… INFO PRATIQUE :

Tout public

Visite libre | Sans réservation – Gratuit

Visite commentée | Sans réservation – 3€

Atelier | Sur réservation – Gratuit ENTRE LE CENTRE ET LES BORDS DE SIMON AUGADE AU MANAS ENTRE | SIMON AUGADE Laval

