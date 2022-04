Exposition de Sergio de la Fuente : Dessins et illustrations Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Palais

Exposition de Sergio de la Fuente : Dessins et illustrations Saint-Palais, 19 avril 2022, Saint-Palais. Exposition de Sergio de la Fuente : Dessins et illustrations Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

2022-04-19 – 2022-05-15 Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques Saint-Palais Sergio de la Fuente nous invite à voyager à travers l’illustration et la caricature en utilisant différentes techniques : aquarelle, peinture à l’huile et acrylique sur papier ou toile.

Espace Chemins Bideak 55 Avenue de Gibraltar Saint-Palais

