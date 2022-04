Exposition de sept artistes Villersois Touques Touques Catégories d’évènement: Calvados

Exposition de sept artistes Villersois Touques, 7 mai 2022, Touques. Exposition de sept artistes Villersois Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques

2022-05-07 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

Touques Calvados Grande exposition de sept artistes Villersois d’horizons très variés.

