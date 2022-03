Exposition de sculptures végétales éphémères de l’atelier de Mo Les Jardins suspendus de Marqueyssac Vézac Catégories d’évènement: Dordogne

Cette journée fût instaurée en 2009 par Monique à qui nous adressons encore tous nos remerciements et à qui nous souhaitons une agréable retraite ! Encadrés désormais par Annick, une vingtaine d’élèves de l’atelier de Mo proposent de partager leur passion de l’art floral et mettent en scène un ensemble de compositions végétales et fleuries. Ces œuvres basées préférentiellement sur les techniques utilisées en Land Art intègrent également des végétaux de producteurs, de la cueillette ou de nombreux éléments de récupération.

Adulte : 11,90€ / Enfants de 10 à 17 ans : 6€ / Gratuit -10 ans.

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

