Equilibre et transparence

Thierry Auregan, sculpteur, manipule différents matériaux et crée des sculptures linéaires et verticales. Par l’association de la terre, du plâtre, du verre, du fer et du bois… il joue avec les couleurs, les textures mais aussi la transparence, le vide et la lumière.

Exposition visible 6 décembre 2021 au 21 février 2022,

les Mardi 10h-12h/Mercredi 14h 18h/Jeudi 14h-18h/ Samedi 10h-12h

Il sera en résidence à la médiathèque du 24 au 28 janvier 2022 . Des ateliers avec le public seront organisés pour créer une oeuvre collective.

Cette exposition- résidence est organisée en partenariat avec le Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Orne.

bibli-bellou-en-houlme@orange.fr +33 2 33 96 29 43

