Exposition de sculptures Saint-Gobain, 4 juin 2022, Saint-Gobain.

Exposition de sculptures Saint-Gobain

2022-06-04 – 2022-06-05

Saint-Gobain Aisne Saint-Gobain

Rendez-vous le samedi 4 et dimanche 5 juin, ainsi que le samedi 11 et dimanche 12 juin au Pôle culturel la Chapelle située à Saint-Gobain pour venir admirer l’exposition de Claire Laert.

Ses créations toutes en rondeur et en délicatesse respirent la douceur, la quiétude, le bonheur aussi. « C’est une harmonie. La vie est belle et merveilleuse. Sans grand souci, on n’a pas le droit de se plaindre. », explique Claire Laert.

Des œuvres fines et délicates, minutieuses aussi ; à l’image de ces longues mains qu’elle aime à sculpter.

Entrée libre

Informations au 03 23 52 80 01

dernière mise à jour : 2022-02-21 par