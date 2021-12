Le pouliguen Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique Exposition de sculptures rencontre et dédicaces avec Daniel et Nicolas Mezzalira Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Exposition de sculptures rencontre et dédicaces avec Daniel et Nicolas Mezzalira Promenade du port 44510 Le pouliguen, 18 décembre 2021, Le pouliguen. Exposition de sculptures rencontre et dédicaces avec Daniel et Nicolas Mezzalira

Promenade du port 44510 Le pouliguen, le samedi 18 décembre à 11:00

Exposition de sculptures suivie d’un moment de rencontre avec dédicaces des artistes Daniel et Nicolas Mezalira au restaurant L’opéra de la mer.

Public

Exposition de sculptures suivie d’un moment de rencontre avec dédicaces des artistes Daniel et Nicolas Mezalira au restaurant L’opéra de la mer. Promenade du port 44510 Le pouliguen Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T11:00:00 2021-12-18T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Promenade du port 44510 Le pouliguen Adresse Promenade du port 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Promenade du port 44510 Le pouliguen Le pouliguen