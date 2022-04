EXPOSITION DE SCULPTURES RAKU Palavas-les-Flots, 23 juin 2022, Palavas-les-Flots.

EXPOSITION DE SCULPTURES RAKU Palavas-les-Flots

2022-06-23 – 2022-06-29

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots

10h – 21h

Exposition de sculpture Raku

Par Mme Jackie PALENCIA et Mme Maryvonne NOIRJEAN

Galerie Gustave Courbet

Entrée libre

Infos : jackie.palencia@orange.fr ou 0681694210

Jackie Palencia et Maryvonne Noirjean, artistes céramistes spécialistes du raku, dont les réalisations surprennent par la finesse des détails, exposeront leurs dernières oeuvres du jeudi 23 au mercredi 29 juin. Une exposition qui se conjugue au féminin.

Biographie Palencia Noirjean

Totalement autodidactes, elles se lancent toutes deux dans la création artistique de sculptures de personnages puis de bustes de femme alliant effets d’émaux, de lustre, d’or et d’argent.

La sculpture, elles la travaillent par modelage, assemblage de plaques, étirement, cherchant à saisir le mouvement instantané.

De par leurs voyages en Asie et en Afrique, et par sensibilité, l’une s’oriente rapidement vers la création de samouraïs, de personnages drapés de costumes traditionnels ou d’apparats et l’autre vers la création de bustes de femmes et de personnages épurés, qui deviennent leur marque de fabrique respective.

Leur atelier est installé à Villeneuve les Maguelone et elles espèrent un jour accéder à la pièce unique et insolite…

RAKU

Le raku est une technique de cuisson ancestrale japonaise.

Matériaux utilisés : Terre réfractaire (grès chamotté).

La sculpture est retirée du four à 980°c : point de fusion de l’émail appliqué avant cuisson sur le biscuit en grès.

Elle est recouverte de sciure de bois afin de saturer en carbone l’atmosphère de refroidissement.

Les différents oxydes de l’émail sont réduits par le carbone de la sciure, ce qui détermine les lustres.

Après refroidissement, l’objet est rincé à l’eau afin d’éliminer la sciure carbonisée qui le recouvre encore.

Les couleurs définitives apparaissent enfin !

Instants d’inquiétude et d’espoir mêlés, la sculpture est-elle aboutie ?

jackie.palencia@orange.fr +33 6 81 69 42 10

Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2022-03-29 par OT PALAVAS-LES-FLOTS