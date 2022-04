Exposition de sculptures – Patrick HULAUD, 15 août 2022, .

Exposition de sculptures – Patrick HULAUD

2022-08-15 – 2022-08-21

Je m’attache à extraire de la matière inerte l’illusion du vivant. La céramique, le bronze, la résine me permettent de représenter l’homme et l’animal. Les poses décrivent l’intimité du corps et amènent le spectateur à la réflexion. Je m’attache à suggérer le mouvement, l’équilibre, la légèreté, la rupture. Mes sculptures doivent figurer un instant figé. Mes sculptures expriment ce qui ne peut plus être dit ou écrit.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par