EXPOSITION DE SCULPTURES PAR MARIE-NOELLE SANCELME, 18 juillet 2022, .

EXPOSITION DE SCULPTURES PAR MARIE-NOELLE SANCELME

2022-07-18 – 2022-07-18

“Je peins depuis une vingtaine d’années environ. Ma pratique artistique, plutôt figurative dans ses débuts, a évolué au fil des années pour s’exprimer dans un style plus « art décoratif ». Mes créations s’inspirent principalement des ornements floraux et des bestiaires de différentes cultures et époques, que je revisite à ma façon. La répétition des motifs, floraux, ou stylisés à la façon d’une mosaïque, ou encore ethniques entreront dans la composition finale du tableau.

Mélanger les cultures, les époques et les couleurs m’amène, pour chaque réalisation à relever un défi pour trouver l’assemblage le plus harmonieux possible.”

Retrouvez les oeuvres de Marie-Noelle SANCELME en cliquant ici.

Exposition de peintures par Marie-Noelle SANCELME.

“Je peins depuis une vingtaine d’années environ. Ma pratique artistique, plutôt figurative dans ses débuts, a évolué au fil des années pour s’exprimer dans un style plus « art décoratif ». Mes créations s’inspirent principalement des ornements floraux et des bestiaires de différentes cultures et époques, que je revisite à ma façon. La répétition des motifs, floraux, ou stylisés à la façon d’une mosaïque, ou encore ethniques entreront dans la composition finale du tableau.

Mélanger les cultures, les époques et les couleurs m’amène, pour chaque réalisation à relever un défi pour trouver l’assemblage le plus harmonieux possible.”

Retrouvez les oeuvres de Marie-Noelle SANCELME en cliquant ici.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par