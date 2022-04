EXPOSITION DE SCULPTURES PAR CATHERINE BERTHE, 11 juillet 2022, .

EXPOSITION DE SCULPTURES PAR CATHERINE BERTHE

2022-07-11 – 2022-07-11

Nantaise et nouvellement installée à Bourgneuf en Retz, Cathye Berthe-Correia sculpte des objets en terre et en bronze.

« C’est dans la sculpture que je puise une partie de mes nourritures spirituelles. La terre reçoit toute mon énergie et me rend avec passion, la chaleur et la douceur de sa texture, et c’est sans aucune notion du temps que je donne naissance à ce qui au départ n’était pas prévu. La surprise est toujours au rendez-vous : je pars sur une idée précise et l’œuvre achevée est à 100 lieux de là…

La terre est là, vous regarde, vous appelle, vous attire, vous flatte, vous met en colère, puis elle se transforme pour mieux vous surprendre et vous faire comprendre que vous ne la maitriserez peut-être jamais car c’est elle qui vous guidera tout au long de votre vie pour faire sortie de vous-même ce que vous avez de meilleur ou peut-être ce qui se cache en vous et dont vous n’aviez pas conscience… »

cathye.berthe@gmail.com +33 6 66 83 73 71

