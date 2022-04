Exposition de sculptures – Marc DUPARD, 29 août 2022, .

Exposition de sculptures – Marc DUPARD

2022-08-29 – 2022-09-04

Marc Dupard est né en 1964 à Saint-Lô. Il crée des sculptures qui jouent avec les effets de pliage et de démesure. Il cherche à faire ressentir les illusions de texture et de poids que les sculptures peuvent créer comme la découpe « dentelle de Bayeux » réalisée dans une bouteille de propane de 1969. Il crée une fresque : « génération Bataclan » qu’il réalise pour le bar du Bataclan à Paris suite aux attentats de 2015. En 2018 il participe à « art capital » au Grand Palais. Les œuvres qu’il présentera à Portbail auront pour thème , le monde végétal et la démesure.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

