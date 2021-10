Souillac Souillac Lot, Souillac Exposition de Sculptures et Peintures Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac Lot Souillac L’association La Forge au fil du temps accueille les oeuvres de trois artistes : Christophe Cayla et ses sculptures, alliance de bronze et de fer de récupération; Léloi et ses peintures réalisées à base de matières telles que le sable, la cendre et le terreau; et Patricia Neal avec ses peintures et son univers poétique et des couleurs qui s’envolent. +33 6 75 87 24 13 DR dernière mise à jour : 2021-10-21 par

