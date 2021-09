Richelieu Galerie Arts' bustes Indre-et-Loire, Richelieu Exposition de sculptures et démonstration de taille de pierre Galerie Arts’ bustes Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Exposition de sculptures et démonstration de taille de pierre Galerie Arts’ bustes, 18 septembre 2021, Richelieu. Exposition de sculptures et démonstration de taille de pierre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Galerie Arts’ bustes Entrée libre, masque obligatoire

Damien Berger, propiétaire de la galerie vous accueille et vous propose une démonstration de taille de pierre, au sein de l’exposition de sculptures. Galerie Arts’ bustes 9 Grande rue 37120 Richelieu Richelieu Indre-et-Loire

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

