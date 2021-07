Puycelsi Ancienne mairie Puycelsi, Tarn EXPOSITION DE SCULPTURES ENLUMINEES Ancienne mairie Puycelsi Catégories d’évènement: Puycelsi

Deux artistes tarnais ont unis leurs passions pour créer des oeuvres inédites dénommées « sculptures enluminées ». C’est à Puycelsi (Plus beaux villages de France) qu’ils présenteront pour la première fois, au public leurs réalisations. Habillés en tenue médiévale, durant deux jours, ils acceuilleront le public en faisant démonstration de leur travail. Toutes les pièces sont disponibles à la vente, mais ils travaillent également à la demande. Une belle idée de sortie dans ce magnifique village

Entrée libre – entrée gratuite

Ancienne mairie Puycelsi, 31 juillet - 1 août 2021

