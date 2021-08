Périgueux Cathédrale Saint-Front Dordogne, Périgueux Exposition de sculptures en papier « Langage de pierre » Cathédrale Saint-Front Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

### Œuvres réalisées par des jeunes de Périgueux dans le cadre de l’opération “C’est mon patrimoine !” _Exposition visible aux horaires d’ouverture du cloître de la cathédrale Saint-Front._ Œuvres en 3D réalisées dans le cadre des ateliers “C’est mon Patrimoine !” par de jeunes explorateurs du paysage, sous la direction de l’artiste Jérémie d’Angelo alias Pechelune.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire. Port du masque obligatoire. RDV : cloître de la cathédrale Saint-Front.

