2022-10-17 – 2022-10-22

Bouches-du-Rhne Hiro est son prénom tahitien. David Gross a vu le jour à Pirea en Polynésie Française.



Il s’est très vite passionné pour l’Art, et la sculpture s’est imposée à lui comme une évidence.



Autodidacte, certaines rencontres lui ont permis de progresser. Il continue à expérimenter et à apprendre de ses erreurs. Électron libre de la sculpture contemporaine, il essaie de retranscrire des flashs, des idées de délires en sculpture.



Il puise son inspiration dans ses nuits blanches. Il les couche d’abord sur papier et les réalise en différent matériaux. Il aime laisser cours à son imagination dans la solitude de son atelier, en explorant différentes matières : Argile, émail, résine, fer, filasse, en travaillant plusieurs techniques Raku, moulage, modelage.



Une performance est prévue le vendredi 21 octobre à partir de 9h30. L'Office de Tourisme de La Ciotat accueille une exposition de sculptures nommée Électron Libre qui mettra en avant le talent de l'artiste Hiro.

