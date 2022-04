Exposition de sculptures – Dominique SAGNARD et Marc DA COSTA

2022-08-01 – 2022-08-14 Lui, dompteur au geste farouche. Elle, une poétesse des formes. Ils se trouvent et se retrouvent autour de la matière… le métal. Ils le font vivre de lumières et de toutes les histoires qui ont fait l’humanité.

Église Notre-Dame. Entrée libre.

