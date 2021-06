Cénevières Cénevières Cénevières, Lot Exposition de Sculptures de Christine Caupin-Fos Cénevières Cénevières Catégories d’évènement: Cénevières

Lot

Exposition de Sculptures de Christine Caupin-Fos Cénevières, 19 juin 2021-19 juin 2021, Cénevières. Exposition de Sculptures de Christine Caupin-Fos 2021-06-19 14:00:00 – 2021-06-30 17:30:00

Cénevières Lot Cénevières Vernissage le 19 juin à 16h00 Cette exposition, intitulée « Danse au fil de l’eau », est constituée d’un ensemble de sculptures inspirées de la danse. Nourries des formes et des mouvements de la nature, ces créations rendent aussi hommage à la vallée du Lot. christine.caupin@gmail.com Cette exposition, intitulée « Danse au fil de l’eau », est constituée d’un ensemble de sculptures inspirées de la danse. Nourries des formes et des mouvements de la nature, ces créations rendent aussi hommage à la vallée du Lot. Vernissage le 19 juin à 16h00 Christine Caupin-Fos

Détails Catégories d’évènement: Cénevières, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Cénevières Adresse Ville Cénevières lieuville 44.46263#1.75291