du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Le jardin des Clairettes

« Jardin de sculptures » . Petit jardin de 700 m² situé autour d’une villa des années 30. ( ancienne propriété DIOR ) Sculpteur exposé Marc Dupard le jardin des clairettes fait parti du circuit Botanik’Art festival international de sculptures contemporaines du 4,5,6,juin 2022 sur les communes de Donvilles les bains , Longueville, Breville, Yquelon, Granville. [[https://www.facebook.com/lejardindesclairettes](https://www.facebook.com/lejardindesclairettes)](https://www.facebook.com/lejardindesclairettes) [[https://lejardindesclairettes.jimdofree.com/](https://lejardindesclairettes.jimdofree.com/)](https://lejardindesclairettes.jimdofree.com/) [[https://www.facebook.com/sculpteurdemetal](https://www.facebook.com/sculpteurdemetal)](https://www.facebook.com/sculpteurdemetal) [[https://www.marcdupard.com/](https://www.marcdupard.com/)](https://www.marcdupard.com/) [[https://www.facebook.com/festivalbotanikart](https://www.facebook.com/festivalbotanikart)](https://www.facebook.com/festivalbotanikart)

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

