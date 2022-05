Exposition de sculptures Conques-en-Rouergue Conques-en-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Exposition de sculptures "Intuitions primitives" du samedi 14 au dimanche 29 mai 2022, tous les jours de 11h à 18h, au Centre Culturel de Conques. Vernissage le vendredi 13 mai à 18h30. L'artiste Morgan présente une exposition autour de l'art primitif du feu et de la forge. Ces sculptures en métal nous rappellent les gestes ancestraux des nos ancêtres. Toute la durée de l'exposition sera marquée par la réalisation d'une œuvre collective mêlant land'art et modelage de la terre lors d'ateliers ouvert à tous. Ils seront conclus par une performance dansée autour de cette œuvre collective interprétée par la danseuse Jeanna Soso le samedi 28 mai.

