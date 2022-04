Exposition de sculptures céramiques – Sylvie DE LA FABREGUE

2022-06-20 – 2022-06-26 Venez admirer les sculptures de cette artiste, des combinaisons de formes imprévues pour des œuvres aérées et aériennes aux formes libres, rondes, creuses, sensuelles.

