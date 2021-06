Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer [Exposition de sculpture] Voyages extraordinaires · Johanna Häiväoja & François Blosseville Varengeville-sur-Mer Varengeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Varengeville-sur-Mer

[Exposition de sculpture] Voyages extraordinaires · Johanna Häiväoja & François Blosseville Varengeville-sur-Mer, 26 juin 2021-26 juin 2021, Varengeville-sur-Mer. [Exposition de sculpture] Voyages extraordinaires · Johanna Häiväoja & François Blosseville 2021-06-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 18:00:00

Varengeville-sur-Mer Seine-Maritime Varengeville-sur-Mer Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 1989, Johanna Häiväoja est une sculptrice finlandaise travaillant à la fois en Finlande et en France. Ses œuvres ont notamment été vue au Château Musée de Dieppe en 2011. Elle crée des sculptures en bronze et en acier mais aime aussi travailler le papier pour créer des sculpture aérienne. Venez découvrir l’univers de cette artiste aux multiples talents du 26 juin au 15 août 2021. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 1989, Johanna Häiväoja est une sculptrice finlandaise travaillant à la fois en Finlande et en France. Ses œuvres ont notamment été vue au Château Musée de Dieppe en 2011. Elle crée des… +33 2 32 90 01 52 Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 1989, Johanna Häiväoja est une sculptrice finlandaise travaillant à la fois en Finlande et en France. Ses œuvres ont notamment été vue au Château Musée de Dieppe en 2011. Elle crée des… Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts en 1989, Johanna Häiväoja est une sculptrice finlandaise travaillant à la fois en Finlande et en France. Ses œuvres ont notamment été vue au Château Musée de Dieppe en 2011. Elle crée des sculptures en bronze et en acier mais aime aussi travailler le papier pour créer des sculpture aérienne. Venez découvrir l’univers de cette artiste aux multiples talents du 26 juin au 15 août 2021.

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Varengeville-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Varengeville-sur-Mer Adresse Ville Varengeville-sur-Mer lieuville 49.90715#0.99482