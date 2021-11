Exposition de sculpture Montaut, 20 novembre 2021, Montaut.

Exposition de sculpture Montaut

2021-11-20 14:00:00 – 2021-12-19 18:00:00

Montaut Pyrénées-Atlantiques Montaut

La chaleur du bois et la splendeur du bronze, le noir de l’ébène et le rouge éclatant du padouk. Plus que jamais les couleurs, les essences et les matières se mélangent et s’accordent dans la salle d’exposition de Christian Delacoux. Le sculpteur ouvre les portes de sa salle d’exposition pour sa traditionnelle exposition d’automne.

Parmi les nouveautés phares, trois modèles d’ours en bronze. De petits oursons qui marchent ou qui sont assis sur leurs pattes arrières sont réunis autour d’un adulte qui se gratte l’oreille. L’artiste a créé toute une famille.

©Delacoux

