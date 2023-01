Exposition de sculpture et peinture Bressuire Bressuire Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Exposition de sculpture et peinture Bressuire, 9 septembre 2023, Bressuire Bressuire. Exposition de sculpture et peinture Galerie des Arcades Place de l'Hôtel de Ville Bressuire Deux-Sèvres

2023-09-09 – 2023-09-10

Exposition de Alain-Marie Parmentier, sculpteur et Armen Saakyan, peintre, présentée par les Amis des Arts.

