EXPOSITION DE SCULPTURE DE THIERRY DENIAUD, 31 octobre 2022, .

EXPOSITION DE SCULPTURE DE THIERRY DENIAUD



2022-10-31 – 2022-10-31

Parcours artistique

« Depuis la fin des années 70 mes mains sont « tombées dans l’argile », son contact humide glissant sous mes doigts et prenant forme sur un tour à été comme un coup foudre sensuel. Cela m’a précipité vers la poterie, maintenant on dit « céramique », le terme « poterie » n’est plus « tendance »! Même si ma pratique a évolué vers des formes de moins en moins « utilitaires » je ne renie en rien cet enracinement artisanal.

’ai surtout appris seul, comme ce n’était pas mon activité professionnelle, j’ai pris le temps. Si les gestes du tourneur semblent magiques aux yeux du spectateur, leur apprentissage ne l’est pas : il est long et ardu ; celui de l’émaillage et de la cuisson est plus subtil mais requiert beaucoup d’expérience. Ceci dit au bout d’un certain temps mes productions ont commencé à trouver un intérêt pour d’autres. J’ai alors participé à un certain nombre d’expositions artisanales.

Ayant acquis quelques compétences dans ce travail de la terre, j’ai pu les partager en animant durant 20 ans un atelier de céramique à Nantes ainsi que diverses activités « terre » dans différents cadres.

Dans mon travail de l’argile ma recherche était sur les formes, plus particulièrement les lignes, les galbes et donc les textures d’émaux pouvant les mettre en valeur. Ce travail a évolué dans ses techniques, d’abord et pendant longtemps le grès et puis depuis quelques années une incursion vers le raku. Si, sans délaisser totalement le tournage, le modelage a pris de plus en plus d’importance dans ma pratique, mais le galbe et la courbe restent les perspectives de mes créations.

Il y a quelques années, lors du modelage d’un vase, c’est le hasard des caprices de la matière en se rabattant sur son col en forme de capuche, qui a donné naissance aux « Arpenteurs d’horizon ». Il leur a fallu un peu de temps et de travail pour trouver leur forme actuelle ainsi que leur nom, d’abord moines, pèlerins, pénitents, c’est sur l’estran de vase entre le Collet et Les Moutiers que ces lumières si particulières du fond de la baie, saisies par l’objectif de mon appareil photo, les ont baptisés ainsi.

Depuis plus de 20 ans en photographe amateur, j’arpente les vasières pour saisir leurs reflets, ou médite sous les pêcheries dans l’attente du moment où leurs filets déchirés emprisonneront les jeux du soleil dans les nuages. Mes sculptures m’ont donné un nouveau prétexte pour m’immerger dans les horizons de la baie. J’en ai donc photographié un certain nombre d’Arpenteurs dans la vase, donnant l’illusion qu’ils en étaient issues, et dans des flaques d’eau abandonnées du reflux où en s’y reflétant ils dessinaient leurs silhouettes sur l’horizon.

Cette création est le fruit de beaucoup d’allers retours entre les photos et modelage. Ce que dévoilait la mise l’épreuve photographique de mes sculptures dans ce cadre, en particulier les silhouettes en contrejour, influençaient ma manière de les modeler. Si j’ai d’abord utilisé pour ces sculptures une argile noire pouvant se cuire à haute température dans l’idée qu’elles puissent rester en extérieur. Je poursuis ce travail sur les « Arpenteurs d’horizon » mais avec une argile blanche, et explore un autre type de présence de ces sculptures. Les « Arpenteurs » en argile blanche ont à trouver leur lieu et leur traduction photographique ».

